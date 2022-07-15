Правительство изменило схему дополнительных выплат медикам, работающим с ковидными больными

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15 июля 2022, 20:47 Источник: РБК

Врачи ковидного госпиталя. Фото: Aleksander Polyakov/globallook.com

Правительство РФ решило изменить схему компенсационных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь ковидным больным. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на интернет-портале правовой информации.

Как указывается в документе, изменения вызваны улучшением эпидемиологической ситуации в стране. 25-процентная надбавка к окладу останется у части работников. Ее продолжат получать врачи, средний и младший медперсонал, участковые терапевты, инфекционисты, фельдшеры, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь ковидным пациентам амбулаторно.

В постановлении также говорится, что другие государственные выплаты медикам, работающим с COVID-19, приостанавливаются до конца 2022 года.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об отмене страховых гарантий медицинским работникам, которые были введены во время пандемии.