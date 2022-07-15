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Аргументы Недели Общество 13+

Путин подписал указ об отмене страховых гарантий медикам, введенных в связи с пандемией COVID-19

, 19:50 Источник: ТАСС

Путин подписал указ об отмене страховых гарантий медикам, введенных в связи с пандемией COVID-19
Врач. Фото: Aleksander Polyakov/globallook.com

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, отменяющий страховые гарантии медработникам, которые были задействованы в борьбе с COVID-19. Как говорится в документе, это связано со стабилизацией эпидситуации и переводом медицинских работников на плановый режим работы.

Указ опубликован на сайте Кремля. В нем признаются утратившими силу указ президента от 6 мая 2020 года «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» и указ от 1 февраля 2021 года «О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан».

Напомним, во время пандемии медикам, работавшим с ковидными больными, полагались дополнительные выплаты

Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 июля 2022 года.

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