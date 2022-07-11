Посол ЛНР Мирошник: заявления украинских властей о «миллионых боевых силах» сделаны с целью получения помощи от Запада

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11 июля 2022, 16:40 Источник: РИА Новости

Родион Мирошник, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что заявления украинских властей о «миллионых боевых силах» для освобождения юга страны сделаны с целью получить от западных стран помощь.

«У Зеленского нет времени ждать реальных "перемог" (побед – ред.), поэтому ему нужно заявить их заранее, независимо от того, будут они или не будут, потому что слишком активно падает морально-психологический настрой войск, и желающих идти в качестве пушечного мяса на фронт всё меньше и меньше, а потребностей всё больше и больше. Миллион, о котором заявил Резников, это своего рода претензия к Западу, который в недостаточном количестве, по мнению Украины, предоставляет им и деньги, и вооружение. Тем самым (в Киеве) пытаются определить, кто же виноват в тех проигрышах, которые получает сегодня Украина. Поэтому слишком нужны "перемоги", а их нет на самом деле», — считает Мирошник.

Ранее посол ЛНР Мирошник сообщил, что только заградительные отряды удерживают разбегающиеся украинские территориальные батальоны в расположенном в Донбассе городе Северске.