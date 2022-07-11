Посол ЛНР Мирошник: только заградотряды удерживают разбегающиеся украинские территориальные батальоны в Северске

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11 июля 2022, 07:59

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Только заградительные отряды удерживают разбегающиеся украинские территориальные батальоны в расположенном в Донбассе городе Северске. Об этом написал в Telegram Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

«Только заградотряды удерживают разбегающиеся тербаты в Северске», — говорится в публикации, размещенной дипломатическим представителем.

По его словам, боевики националистических формирований, находящиеся на западной окраине города, «в буквальном смысле отстреливают “побратимов” при попытке к бегству».

«Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев “при попытке к бегству”. Вспыхивают перестрелки “между своими”», — отметил Мирошник.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал, что точка зрения ЕС о спецоперации России на Украине не преобладает среди государств, которые входят в «Большую двадцатку».