Боррель: точка зрения Евросоюза о спецоперации России на Украине не преобладает среди стран G20

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11 июля 2022, 07:42

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Mohammad Abu Ghosh / globallookpress.com

Точка зрения Европейского союза о специальной операции России на украинской территории не преобладает среди государств, которые входят в «Большую двадцатку». На это, как передает ТАСС, указал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Точка зрения Евросоюза о военной операции на Украине не преобладает среди стран G20, заявил Жозеп Боррель. Глобальная битва нарративов в самом разгаре, подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в текущем месяце Боррель отмечал, что основным ответом ЕС на спецоперацию Москвы продолжат оставаться ограничительные меры.