Боррель: Евросоюз не собирается воевать с Россией, основным ответом на спецоперацию на Украине продолжат оставаться санкции

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6 июля 2022, 07:22

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Ricardo Rubio / globallookpress.com

Европейский союз не намерен воевать с Россией, основным ответом на спецоперацию Москвы на украинской территории продолжат оставаться ограничительные меры. На это, как передает ТАСС, указал Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.

«ЕС не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине продолжат оставаться санкции, эффект от которых будет только расти», — приведено утверждение, высказанное Боррелем, в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что Великобритания бросила все свои силы на противодействие Москве и участие в боях на Украине.