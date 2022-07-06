Захарова: Великобритания бросила все силы на противодействие России и участие в боях на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

6 июля 2022, 07:08

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Великобритания бросила все силы на противодействие Российской Федерации и участие в боях на украинской территории. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отреагировала в своем Telegram-канале на новость о том, что британский министр здравоохранения и соцобеспечения Саджид Джавид решил уйти с должности в связи с «беспрецедентным масштабом проблем» в данных сферах.

«Не удивительно. Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине», — прокомментировала Захарова.

По ее словам, «на русофобию мобилизовано все» — финансовые ресурсы, наемники, инструкторы, «ключевые силы спецслужб».

«До внутренних проблем руки не доходят», — заключила спикер МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова ответила главе немецкого правительства Олафу Шольцу, который назвал повышение цен на отопление в Германии социальной взрывчаткой.