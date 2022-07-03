Захарова ответила Шольцу, назвавшему повышение цен на отопление социальной взрывчаткой: «Платите за свои ошибки, господин канцлер»

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3 июля 2022, 18:32 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Значительное повышение цен на отопление в Германии — это расплата руководства страны за свои ошибки. Такое мнение высказала в своем телеграм-канале в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего повышение цен на отопление «социальной взрывчаткой». По словам Шольца, многим немцам не по силам окажется оплата новых счетов.

Захарова подсчитала, во что могут вылиться дотации немецкого государства на компенсацию населению подорожания, получив в итоге сумму в 8 млрд евро.

«Она [сумма] сопоставима с тем, что официальный Берлин переводит Украине, если сложить прямую и непрямую составляющие, оплачивая в том числе убийства славян. Так в чем проблема, господин Шольц? Платите за свои ошибки. Платите за теплую жизнь для своих граждан, раз у вас хватает денег (а вот совести, увы...) на оплату смерти чужих», - написала Захарова.