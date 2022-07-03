Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Шольц: повышение цен на отопление в Германии — это социальная взрывчатка

, 16:03 Источник: ТАСС

Шольц: повышение цен на отопление в Германии — это социальная взрывчатка
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Christoph Soeder/globallook.com

Многие немцы не смогут справиться с существенным повышением цен на отопление, которое может произойти из-за роста стоимости энергоносителей. Такое мнение высказал в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

«Если вдруг счет за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», - сказал Шольц.

Накануне руководитель Федерального немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью изданию Funke предположил, что из-за ситуации с «Северным потоком» стоимость газа может увеличиться втрое. Дальнейшее развитие событий в этом случае он назвал непредсказуемым. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Политика