Шольц: повышение цен на отопление в Германии — это социальная взрывчатка

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3 июля 2022, 16:03 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Christoph Soeder/globallook.com

Многие немцы не смогут справиться с существенным повышением цен на отопление, которое может произойти из-за роста стоимости энергоносителей. Такое мнение высказал в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

«Если вдруг счет за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», - сказал Шольц.

Накануне руководитель Федерального немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью изданию Funke предположил, что из-за ситуации с «Северным потоком» стоимость газа может увеличиться втрое. Дальнейшее развитие событий в этом случае он назвал непредсказуемым.