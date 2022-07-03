Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 3 080 случаев заражения коронавирусом

, 11:15

В России за сутки выявили 3 080 случаев заражения коронавирусом
тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/At-LUvX6Eto

В России за сутки выявили 3 080 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Количество госпитализаций в Российской Федерации за сутки составило 510, снизившись по сравнению с предшествующими 24 часами на 54%.

За сутки в стране скончались 47 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В оперштабе сообщили, что за вышеуказанный период в РФ выздоровели 2 595 человек, что на 25,6% меньше в сравнении с показателями субботы, 2 июля.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram