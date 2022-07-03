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3 июля 2022, 11:15

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/At-LUvX6Eto

В России за сутки выявили 3 080 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Количество госпитализаций в Российской Федерации за сутки составило 510, снизившись по сравнению с предшествующими 24 часами на 54%.

За сутки в стране скончались 47 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В оперштабе сообщили, что за вышеуказанный период в РФ выздоровели 2 595 человек, что на 25,6% меньше в сравнении с показателями субботы, 2 июля.