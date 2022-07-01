Онищенко выразил несогласие с «отменой» пандемии COVID-19

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1 июля 2022, 14:32

Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в рамках разговора с представителями СМИ в пятницу, 1 июля, заявил, что масочный режим в России последние полгода по сути не работал.

Ранее сегодня стало известно, что Роспотребнадзор распорядился на фоне улучшения эпидситуации снять ранее введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения, в частности, масочный режим.

Геннадий Онищенко в беседе с РИА ФАН заметил, что пандемия коронавируса нового типа – это не страшный сон, а нормальная эволюция жизни на планете, которую некоторые люди, однако, используют в собственных меркантильных целях для решения политических и экономических вопросов.

Академик выразил несогласие с полной "отменой" пандемии. Онищенко также заметил, что данные по вакцинации в РФ выглядят крайне жалко и неубедительно. По мнению эксперта, мир ведет себя "более адекватно", чем Россия.