Лётчик Ярошенко столкнулся в США с нарушением фундаментальных международных законов

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2022, 14:26

Ярошенко/ из открытых источников

Российский пилот Константин Ярошенко рассказал о своём пребывании в Соединённых Штатах, где был осуждён и приговорён к 20 годам тюрьмы, а накануне обменян на американского студента Тревора Рида. Мужчина заявил в беседе с журналистами «Известий», что США нарушают фундаментальные международные законы.

«Меня посадили в карцер — это было 30, 31 мая — и только лишь 1 июня меня привезли в суд и сказали, что меня арестовали. Почему не оповестили российскую сторону и нарушили фундаментальные международные законы?» − возмущается лётчик.

Константин добавил, что консульская служба РФ узнала о его аресте значительно позже, чем супруга фигуранта, жене о повороте судьбы Ярошенко рассказал дежурный адвокат.

Также россиянин по возвращению в РФ заявил, что в США к нему применяли пытки.

Ярошенко планирует за пережитые лишения и произвол спросить с властей США ответ через российскую судебную систему.

«Я бы хотел всё-таки привлечь власти США к ответственности, если это, конечно, получится, с предоставлением всех фактов, констатируя факты того, что Соединённые Штаты произвели в отношении меня. Я бы хотел каким-нибудь путём это дело продолжить в юридическом плане через наши суды, чтобы показать не только России, но и всему мировому сообществу, что сделали в отношении меня власти США», − подчеркнул в беседе с журналистами лётчик.

Отметим, накануне американская сторона заявила, что обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида не повлияет на отношение Соединенных Штатов к специальной операции Москвы на территории Украины.