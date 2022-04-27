Москва и Вашингтон обменяли Тревора Рида на Константина Ярошенко

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27 апреля 2022, 16:31

Константин Ярошенко/ из открытых источников

Российская Федерация и Соединённые Штаты провели сегодня, 27 апреля, обмен американского студента Тревора Рида на российского лётчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Как известно, в 2010 году Ярошенко был осуждён американским судом на 20 лет тюремного заключения.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко», − значится в сообщении министерства.

Константин Ярошенко прибудет в Россию через два часа, об этом сообщила журналистам супруга россиянина.

Студента Рида доставили в аэропорт Внуково в сопровождении оперативных сотрудников. Отсюда он вылетит на родину. Президент Джо Байден подтвердил, что Рид возвращается обратно в США.