Белый дом: обмен Ярошенко на Рида не повлияет на отношение США к спецоперации России на Украине

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27 апреля 2022, 16:12

Белый дом, pixabay.com

Обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида не повлияет на отношение Соединенных Штатов к специальной операции Москвы на территории Украины. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал Белый дом.

«Обмен Ярошенко на Рида не повлияет на отношение США к российской спецоперации на Украине, заявил Белый дом», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев указал, что начать операцию Москву вынудили сведения о готовившейся агрессии киевской стороны в Донбассе и Крыму.