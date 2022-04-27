Патрушев: начать спецоперацию на Украине Россию вынудили данные о готовившейся агрессии Киева в Донбассе и Крыму

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27 апреля 2022, 15:22

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Начать специальную операцию на Украине Россию вынудили данные о готовившейся агрессии Киева в Донбассе и Крыму. На это указал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, страны Североатлантического альянса подталкивали киевские власти к конфликту с Москвой.

«Данные о готовящейся украинской агрессии в Донбассе и Крыму вынудили РФ принять упреждающие меры и начать спецоперацию, заявил Патрушев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее в среду, болгарский президент Румен Радев сделал заявление о том, что он категорически против военной помощи Киеву.