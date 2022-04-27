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27 апреля 2022, 15:01

Президент Болгарии Румен Радев, via www.imago-images.de / globallookpress.com

Болгарский президент Румен Радев сделал заявление о том, что он категорически против военной помощи Украине. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Президент Болгарии Радев заявил, что он категорически против военной помощи Украине и не видит смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что западные государства договорились о расширении поставок вооружений Киеву в ходе встречи министров обороны стран НАТО и союзников альянса, состоявшейся на немецкой базе Рамштайн.