Страны Запада договорились о расширении поставок вооружений Украине во время встречи министров обороны на немецкой базе Рамштайн

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27 апреля 2022, 09:23

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Западные государства договорились о расширении поставок вооружений Украине в ходе встречи министров обороны стран НАТО и союзников альянса, состоявшейся на немецкой базе Рамштайн. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Страны Запада договорились о расширении поставок оружия на Украину во время встречи министров обороны на базе Рамштайн в Германии. Как сообщает Das Erste, в мероприятии принимали участие главы военных ведомств более чем 40 стран», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что ФРГ объявила о передаче Киеву 50 зенитных самоходных установок Gepard. Великобритания намерена усилить противовоздушную оборону бывшей советской республики. Канада, в свою очередь, собирается поставлять Украине бронетехнику.

Как сообщалось ранее сегодня, американское агентство Bloomberg указало на то, что запасы оружия Соединенных Штатов могут истощиться через несколько месяцев, если Вашингтон продолжит поставки военной помощи Киеву.