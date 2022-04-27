Bloomberg: запасы оружия США могут истощиться через несколько месяцев, если Вашингтон продолжит поставки военной помощи Украине

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27 апреля 2022, 08:38

Военные учения, ABACA / globallookpress.com

Запасы оружия Соединенных Штатов могут истощиться через несколько месяцев, если Вашингтон продолжит поставлять военную помощь Украине. На это, как передает ТАСС, указывает Bloomberg.

«Американские запасы вооружений могут истощиться через несколько месяцев, если вашингтонская администрация продолжит поставки военной помощи на Украину», — приведены данные Bloomberg в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, США, в частности, передали киевской стороне почти четверть своего запаса переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказал точку зрения, согласно которой итогом политики Запада и подконтрольного ему режима в Киеве может стать только распад Украины на несколько государств.