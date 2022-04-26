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26 апреля 2022, 16:37

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Итогом политики Запада и подконтрольного ему режима в Киеве может стать только распад Украины на несколько государств. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев.

«Итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств, считает Патрушев», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Украина долгие годы использовалась странами, входящими в Североатлантический альянс, в качестве плацдарма для раздражения и сдерживания России.