Аргументы Недели → Политика 13+

26 апреля 2022, 15:44

Глава МИД России Сергей Лавров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украина долгие годы использовалась государствами, являющимися членами Североатлантического альянса, в качестве плацдарма для раздражения и сдерживания Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Украина долгие годы использовалась странами НАТО как плацдарм для раздражения и сдерживания России», — приведена позиция Лаврова в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель дипломатического ведомства отметил, что переговоры с Киевом вряд ли будут иметь результат, если украинские власти продолжат свою линию.