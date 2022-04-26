Украина долгие годы использовалась государствами, являющимися членами Североатлантического альянса, в качестве плацдарма для раздражения и сдерживания Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Украина долгие годы использовалась странами НАТО как плацдарм для раздражения и сдерживания России», — приведена позиция Лаврова в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее во вторник, руководитель дипломатического ведомства отметил, что переговоры с Киевом вряд ли будут иметь результат, если украинские власти продолжат свою линию.