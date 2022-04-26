Сергей Лавров: переговоры России и Украины вряд ли будут иметь результат, если Киев продолжит свою линию

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26 апреля 2022, 15:26

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Переговоры между Россией и Украиной вряд ли будут иметь результат, если Киев продолжит свою линию. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Поведение украинской стороны на переговорах с Россией удручает, судя по всему, переговоры их особо не интересуют, сказал Лавров. Переговоры с Украиной вряд ли будут иметь результат, если украинская сторона продолжит свою линию, считает глава МИД РФ», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам министра, в настоящий момент Москва ожидает ответа Киева на переданные около десяти дней назад письменные предложения.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения Североатлантического альянса.