Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения Североатлантического альянса. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Лавров заявил, что указал генсеку ООН, что ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения НАТО», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков отметил, что Киев хочет пленить российских миротворцев в Приднестровье и обменять их на иностранных военных, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.