Лавров заявил генсеку ООН Гутерришу, что ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения НАТО

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26 апреля 2022, 14:58

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения Североатлантического альянса. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Лавров заявил, что указал генсеку ООН, что ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения НАТО», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков отметил, что Киев хочет пленить российских миротворцев в Приднестровье и обменять их на иностранных военных, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.