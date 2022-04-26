Политолог Марков: Украина хочет пленить миротворцев РФ в Приднестровье и обменять их на иностранных военных на «Азовстали»

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26 апреля 2022, 14:34

Миротворцы, MOD Russia / globallookpress.com

Украина хочет пленить российских миротворцев в Приднестровье и обменять их на иностранных военных, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом написал в своем Telegram московский политолог Сергей Марков.

«Киевский режим хочет военной операции как можно быстрее, потому что они хотят захватить в плен российских миротворцев и обменять их на фашистов “Азова” (запрещенная в РФ экстремистская организация — АН) и иностранных военных на “Азовстали”, — говорится в публикации эксперта.

Как сообщалось ранее во вторник, Марков указал, что румынские и украинские силы готовы к вторжению в Приднестровье. По словам аналитика, данная операция может начаться уже сегодня.