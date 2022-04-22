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22 апреля 2022, 19:56

Глобус Украины, Sergey Kovalev/ Russian Look

Артефакт от бывшего украинского режима отыскали войска армии ЛНР в классе географии сельской школы на территории освобождённой от ВСУ бывшей Луганской области. Бойцы нашли здесь глобус Украины. Поскольку посёлок имеет весьма скромные размеры, то невозможно заподозрить, что местные учителя стали бы заказывать подобное пособие на свои деньги и рассказывать о «планете Украине» своим ученикам.

По собственной воле ученики местной школы не устраивали бы для детей «урок национальной гордости» с использованием подобного «пособия». Киев подобными приёмами старался украинизировать Донбасс, внедряя собственную националистическую идеологию в учебный процесс.

Объяснить успешность применения данного пособия было некому – учителя географии на месте не оказалось. Пленные солдаты ВСУ также не смогли пояснить назначение данного глобуса. Остаётся ждать мирного времени и вычищать из школ и детсадов подобное учебное подспорье с территории ЛНР.