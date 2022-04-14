Гендиректором российского «Яндекса» назначен Артем Савиновский

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14 апреля 2022, 19:49

Артем Савиновский, фото: пресс-служба компании "Яндекс"

Генеральным директором российского "Яндекса" назначен Артем Савиновский. Он вступит в должность 15 апреля. Как сообщила в четверг интернет-компания, Савиновский продолжит руководить направлением медиасервисов в "Яндексе", за которое он отвечал с 2016 года.

Савиновский 2 апреля был назначен и.о. гендеректора ООО "Яндекс" после того, как Елена Бунина, занимавшая с 2017 года пост генерального директора российского "Яндекса", покинула своей пост.

Гендиректором ООО "Яндекс" должен был стать Тигран Худавердян, который тогда работал управляющим директором группы "Яндекс". После введения 15 марта в отношении Худавердяна персональных санкций он покинул пост. Также было объявлено о его выходе из совета директоров, прекращении его полномочий в качестве заместителя гендиректора Yandex N.V. и уходе с должностей в голландских дочерних структурах компании.

Савиновский начал работать в "Яндексе" в 2008 году, он курировал финансовую отчетность, аналитику и планирование компании. В мае 2016 года он был назначен руководителем отдела медиасервисов, отвечая за стратегию подразделения и развитие сервисов "КиноПоиск", "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Плюс".