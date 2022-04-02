Генеральный директор российского «Яндекса» Елена Бунина покинула свою должность

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2 апреля 2022, 16:02 Источник: ТАСС

Елена Бунина, Maksim Konstantinov/globallook.com

Елена Бунина, занимавшая с 2017 года пост генерального директора российского «Яндекса», покинула своей пост, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В сообщении также анонсируются «дальнейшие изменения».

«Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО «Яндекс». Исполняющим обязанности генерального директора «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», - говорится в сообщении пресс-службы.

Бунина занимала должность гендиректора российского «Яндекса» с 1 декабря 2017 года. 15 марта 2022 г. ее сменил на этом посту Тигран Худавердян, который одновременно являлся управляющим директором всей группы компаний. Однако 16 марта он был вынужден покинуть свой пост из-за того, что попал под санкции. В этот же день Бунина вернулась на должность гендира.