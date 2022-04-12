Песков заявил, что Путин планирует посетить пасхальное богослужение

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12 апреля 2022, 22:06 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами вечером во вторник, 12 апреля, заявил, что Владимир Путин, как обычно, планирует посетить пасхальное богослужение.

Дмитрий Песков отметил, что обычно глава государства посещает пасхальные богослужения. В Кремле надеются, что в этом году ограничения, связанные с COVID-19, не помешают Владимиру Путину присутствовать в храме в день праздника.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что представителям средств массовой информации своевременно сообщат, как именно президент проведет богослужение в этом году.