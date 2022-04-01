Великий пост: что нужно успеть сделать до его окончания

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 апреля 2022, 18:02 Ксения Калуга

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Великий пост начался 7 марта и закончится 23 апреля. В этот период православные христиане очищают тело и душу, отрекаются от мирских дел. Всё это для того, чтобы подготовиться к главному христианскому празднику – Пасхе. До окончания Великого поста остаётся три недели, что нужно успеть сделать верующим за это время – читайте в материале «Аргументы недели».



Грамотный священник скажет: если человек во время поста не ест только животную пищу и при этом не стремится исправить своё поведение и образ жизни, то он просто соблюдает диету. Важны положительные изменения в характере, иначе всё это не имеет смысла. Поэтому стоит больше делать добрых дел. Например, посетить дом престарелых, купить корм питомцам из приюта или стать волонтером какого-либо фонда. Можно ещё подать милостыню нуждающемуся. Однако если вы переживаете, что человек потратит деньги на алкоголь, накормите его, если он действительно голодает, или предложите отвезти его в благотворительный центр, если ему нужна какая-то конкретная помощь.



Священники также советуют помириться с теми, с кем у вас был конфликт. Попросите прощения и постарайтесь наладить былые отношения. Сейчас самое время сделать это в Великий пост. Навестите ещё родных и близких. Люди старшего поколения особенно нуждаются во внимании, сделайте им шаг навстречу. Позвоните, напишите, а лучше всего – отправьтесь к ним в гости. Предложите свою помощь, если она требуется. Если кто-то из ваших родственников болеет, старайтесь как можно чаще с ним контактировать. Им важно чувствовать, что о них заботятся.



Откажитесь от своих страстей. К примеру, если вы любите часто сидеть в социальных сетях, постарайтесь или не заходить в них до окончания поста или хотя бы минимизировать просмотр ленты и общение в Сети. То же самое касается и просмотра телевидения. Попробуйте занять своё время полезными делами: чтение книг, занятие спортом и так далее. Идеальный вариант – доделать дела, которые были отложены «на потом». Допустим, вы давно хотели разобрать балкон или записаться на образовательный курс. Таким образом вы «очиститесь» от накопившихся забот и будете готовы к новым задачам.



Уберитесь в своей квартире. В Чистый четверг нужно соблюдать дом в чистоте. Однако перемытой посуды и помытых полов будет недостаточно. Избавьтесь от ненужных вещей. Что-то из них явно можно будет отнести на свалку, а остальное – на переработку или отдать нуждающимся. К примеру, одежду, которую вы давно не носите, можно отдать в волонтёрский фонд или в церковь.



И, напоследок, ходить чаще в храм. Священники рекомендуют не пропускать службы в церкви в субботние и воскресные дни. А ещё – помнить про исповедь и причастие. Во время поста это можно делать раз в неделю. Человек должен осознать свои ошибки, покаяться в них и постараться их больше не совершать. Чтобы подготовиться к исповеди, священники рекомендуют усердно молиться и читать Священное Писание.

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