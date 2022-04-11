Рената Литвинова в Париже думает о маме, которая ждет ее в Москве

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11 апреля 2022, 20:32 Источник: Тeleprogramma.pro

Рената Литвинова, фото: vk.com/renatalitvinova

Актриса театра и кино, сценарист, режиссер Рената Литвинова находится в Париже, проходит курс какого-то лечения. И грустит о маме. Знаменитость публикует в соцсети для поклонников фото из больничной палаты и театр.

Почитатели таланта Литвиновой интересуются, не нашла ли она во Франции работу.

Ни о здоровье, ни о планах 55-летняя звезда не рассказывает. Написала: «Каждый день читаю сводки и звоню в Одессу, где у меня остались люди из киношного прошлого… А моя родная мама и много кто ждут меня в Москве…».

Маме Ренаты Литвиновой Алисе Михайловне 23 февраля исполнилось 79 лет. Она работала врачом-хирургом.

Когда знаменитая дочь Алисы Михайловны вернется в Москву, она общественности не сообщила.