Рената Литвинова в Париже думает о маме, которая ждет ее в Москве

Актриса театра и кино, сценарист, режиссер Рената Литвинова находится в Париже, проходит курс какого-то лечения. И грустит о маме. Знаменитость публикует в соцсети для поклонников фото из больничной палаты и театр.
Почитатели таланта Литвиновой интересуются, не нашла ли она во Франции работу.
Ни о здоровье, ни о планах 55-летняя звезда не рассказывает. Написала: «Каждый день читаю сводки и звоню в Одессу, где у меня остались люди из киношного прошлого… А моя родная мама и много кто ждут меня в Москве…».
Маме Ренаты Литвиновой Алисе Михайловне 23 февраля исполнилось 79 лет. Она работала врачом-хирургом.
Когда знаменитая дочь Алисы Михайловны вернется в Москву, она общественности не сообщила.