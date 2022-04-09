Глава Latvijas gaze Калвитис заявил, что есть политики, которые создают энергетический кризис

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

9 апреля 2022, 16:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Уже второй день СМИ Латвии обсуждают дискуссию между депутатом Сейма Кришьянисом Фелдмансом и главой «Латвияс Газе» Айгаром Калвитисом. Разговор двух латвийских политиков был реально напряженным: если г-н Калвитис конкретно и умно рассуждал о том, что значит российский газ для Латвии, то г-н Фелдманс исключительно «кидал» политические лозунги.

Удивительно, когда в стране назревает «газовый» кризис и цены поднимаются «до небес», то для некоторых политиков страны важнее провокационные лозунги и нищета латвийцев, чем конструктивный диалог и разумные мысли. В этом смогли убедиться латвийцы, когда «прослушали» дискуссию политика Кришьяниса Федлдманса и главы «Латвияс Газе» Айгара Калвитиса. Диалог сводился к обвинениям: «Вы тут за бизнес-интересы Кремля» - «вы сами на российском бензине ездите!»

Фелдманс: Правительство сделало все возможное, чтобы слезть с иглы российского газа.

Калвитис: Чтобы мы следующей зимой могли чувствовать себя в энергобезопасности в Латвии, нам необходимо летом закачать 8-9 террават газа в Инчукалнское газохранилище. Все равно из какого источника. Но его надо закачать. Понимаете, в этих обстоятельствах войны самое важное для Латвии — ее внутренняя безопасность. Мы не можем дестабилизировать внутреннюю безопасность, создав энергетический кризис. Поэтому на этот вопрос надо смотреть с очень большой государственной ответственностью. Нельзя смотреть просто с эмоциональной точки зрения.

Фелдманс: 30 лет кремлевские агенты саботировали нашу энергетическую безопасность. Не думайте, что никто не понимает, какая сейчас ситуация. Один тут за бизнес-интересы Кремля. Второй…

Калвитис: Извините, г-н Фелдманс, вы очень некорректны и невежливы. Во-первых, более 70% акционеров LG из Европейского союза, поэтому не надо тут говорить о каких-то интересах Кремля. Latvijas gāze всегда заботилась об интересах Латвии и 30 лет обеспечивала энергетическую независимость Латвии. Поэтому, пожалуйста, будьте корректны и не используйте политические лозунги, что вы уже позволили себе многократно.

Фелдманс: То, как вы обеспечивали энергетическую независимость Латвии, это мы видим уже сейчас, когда нам надо решать конкретную ситуацию.

Калвитис: Это вы сейчас и создаете этот энергетический кризис необдуманными действиями.

Фелдманс: Ну, вероятно, это Ваше субъективное о ситуации на Украине… Да...

Калвитис: О ситуации на Украине, что Вы, извините, лично сделали, чтобы помочь людям из Украины? Посмотрим каждый персонально, что лично каждый сделал в этой ситуации, и тогда об этом поговорим. Поэтому не употребляйте лозунги. Будьте конкретны! Мы говорим о газовом бизнесе, а не о ваших политических установках.

Фелдманс: Каждый евро, который Калвитис перечисляет… Все возмущаются, он поправляется. Граждане Латвии перечисляют через управляемое Калвитисом предприятие… Русские, по сути, покупают оружие…

Калвитис: Вы — провокатор, г-н Ф. Вы ездите на произведенном из российской нефти бензине, и здесь на эту передачу приехали. Где ваша мораль?! Почему вы не пришли пешком?

Фелдманс: Я надеюсь, что я езжу на финском.

Калвитис: Финляндия производит топливо из российской нефти, поэтому разницы никакой нет.

Совершенно понятно для латвийцев, что пустые слова, а порой, как видите, бессвязные слова политика Фелдманса, смахивают на политические лозунги перед выборами. А они в Латвии состоятся в октябре. Поразительно, но как можно быть таким непрофессионалом? Видимо, г-н Фелдманс живет по принципу, простите, «с голым задом, но с зонтиком!»