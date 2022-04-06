Жириновского похоронят в пятинцу на Троекуровском кладбище Москвы

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6 апреля 2022, 15:05 Источник: "Интерфакс"

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался в среду после продолжительной болезни, будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище. Прощание состоится в этот же день в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

«Владимир Жириновский будет похоронен на Троекуровском кладбище, где покоится его мать, а также другие родственники», - сообщил Диденко агентству «Интерфакс».

Жириновский скончался 6 апреля в Москве в возрасте 75 лет. Минздрав сообщил, что врачи до последнего боролись за жизнь политика.