В Москве скончался Владимир Жириновский

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6 апреля 2022, 13:20 Источник: Telegram

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В Москве скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты Думы на пленарном заседании почтили память политика минутой молчания.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», - написал в своем телеграм-канале Володин.

В своем заявлении фракция ЛДПР назвала смерть Жириновского «ударом для всей России».