Профессор Гундаров: Жириновский прививками бил по иммунной системе и разрушил ее до основания

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6 апреля 2022, 15:28

Фото: GlobalLook

Советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики Игорь Гундаров в интервью Андрею Угланову рассказал о возможной причине смерти Владимира Жириновского.

Профессор Гундаров отметил, что Жириновский для него — знаковая фигура. Политик заболел, пройдя при этом через восемь вакцинаций от коронавируса. «Это подтверждает ту версию, которую я высказал полгода назад, когда стали говорить о вакцинации детей. Вирусологи били тревогу — детский организм должен сам бороться с болезнью. Иначе можно получить вакцинный СПИД», — сказал ученый. Он не исключил, что так произошло и у Владимира Вольфовича. «За год 8 раз разными вакцинами бить по иммунной системе — это значит разрушить ее до основания», - заявил профессор.

Комментарий Игоря Гундарова смотрите тут.