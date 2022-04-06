Минздрав России: ведущие врачи до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского

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6 апреля 2022, 14:09

Политик Владимир Жириновский, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ведущие врачи до последнего боролись за жизнь скончавшегося политического деятеля Владимира Жириновского. С соответствующим заявлением выступило министерство здравоохранения Российской Федерации.

«Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — процитировано заявление ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что смерть Владимира Жириновского прокомментировала фракция ЛДПР в Госдуме. В депутатской группе назвали политика великим человеком, который вписал себя в историю России и всего мира.