Думская фракция ЛДПР о смерти Жириновского: из жизни ушел великий человек, который вписал себя в историю России и всего мира

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6 апреля 2022, 13:48

Политик Владимир Жириновский, State Duma Russia / globallookpress.com

Фракция ЛДПР в Государственной Думе РФ высказалась по поводу смерти председателя партии Владимира Жириновского. Заявление депутатской группы привел Telegram-канал РИА Новости.

Во фракции отметили, что кончина Жириновского стала ударом для всей России.

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — говорится в заявлении.

Ранее в среду сообщалось, что смерть лидера ЛДПР прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он указал на то, что Владимир Жириновский был ярким и талантливым политическим деятелем, который всегда находился в гуще событий.