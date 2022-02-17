Александра Трусова объяснила слёзы после объявления результатов: «Я уже три недели без мамы, без собак»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2022, 19:33 Источник: Телепрограмма

Саша Трусова, фото: vk.com/olympic_russia

Завоевавшая серебро на Олимпийский играх в Пекине фигуристка Александра Трусова после завершения произвольной программы и объявления результатов заплакала. Саша стояла на пьедестале и было заметно, что она только недавно горько плакала, тушь потекла.

По признанию Русской ракеты, она недовольна. Трусова плакала и приговаривала, что на награждение не пойдёт, никогда больше не выйдет на лёд. «Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду!... У всех есть золотая медаль, а у меня нет», — до слёз огорчилась Саша.

Слова серебряного призёра приводит «Матч ТВ». Трусова сказала: «Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами все знаете». Она все-таки рада что прыгнула все заявленные пять четверных. «Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти» - поделилась Саша.

Как объяснила Трусова, она расплакалась, потому что уже три недели без мамы, без своих собак.

Золота у Трусовой никогда не было. Но было много серебра и бронзы на разных чемпионатах. Время ещё есть. Она ещё получит золото. Если Тутберидзе её не закроет новичками, которые дышат в затылок и скоро вылезут из инкубатора великого тренера современности Этери Тутберидзе.

Плакала и гениальная Камила Валиева. Прокат с произвольной прграммой стал худшим из ее выступлений на Играх. Анна Щербакова выиграла Олимпиаду в Пекине. Серебро завоевала Александра Трусова.

У Камилы Валиевой - четвертое место. Легендарная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после четвёртого места Камилы Валиевой объяснила неудачное выступление мощным давлением на пятнадцатилетнюю девочку из-за ситуации с допинг-пробой.

Илья Авербух: действительно Камила Валиева проиграла самой себе.