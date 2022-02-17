Тарасова после четвёртого места Валиевой на Олимпиаде в Пекине сказала: «Ее били-били и убили»

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17 февраля 2022, 18:22 Источник: Спорт-Экспресс

Татьяна Тарасова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Легендарная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после четвёртого места Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине эмоционально сказала, что фигуристу били и убили. Не только Тарасова так считает.

Тарасова объяснила неудачное выступление Валиевой в произвольной программе на играх мощным давлением на пятнадцатилетнюю девочку из-за ситуации с допинг-пробой.

За короткую и произвольную программу Камила Валиева набрала 224,09 балла в турнире одиночниц Олимпиады в Пекине и заняла четвертое место.

Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова с результатом 255,95 балла. Серебро завоевала Александра Трусова, результат Русской ракеты - 251,73 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото с результатом 233,13 балла.

Камила Валиева после короткой программы шла первой. В произвольной программе у нее было два падения, она стала пятой. Камила набрала в общей сложности 224,09 балла и заняла четвертое место.

Очень переживала за наших девочек, особенно за Камилу, Ирина Слуцкая комментировавшая сегодня соревнования одиночниц.