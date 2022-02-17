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17 февраля 2022, 17:09

Анна Щербакова, Dmitry Golubovich/globallook.com

Россиянка Анна Щербакова выиграла Олимпиаду в Пекине. Серебро завоевала Александра Трусова.

У Камилы Валиевой - четвертое место. Третья - японка Каори Сакамото.

Результаты - Анна Щербакова 255,95 балла, Александра Трусова - 251,43 балла, Каори Сакамото - 233,13 балла.

За Камилу переживают все россияне. "Какой ужас", - произнесла Ирина Слуцкая, знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Болельщики понимают, в какой тяжелой ситуации оказалась пятнадцатилетняя девочка. Не будем описывать, какие ошибки допустила Валиева. "Дай Бог пережить ей сегодняшний день и собраться с силами, тренироваться дальше", - пожелала Слуцкая.

Спортивные эксперты отмечают, что Камила Валиева - гениальная девочка, самый способный в мире ребенок в фигурном катании. Но в Пекине ее сломали.

Российская фигурстка Саша Трусова впервые в истории выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине