Одно золото и две психотравмы женского фигурного катания на Олимпийских играх-2022

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17 февраля 2022, 18:58 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

После того как ее обошла по сумме баллов Анна Щербакова и тем самым выиграла «золото», Александра Трусова сказала своему тренеру Сергею Дудакову: «Никогда! Я больше никогда не выйду на лед! Ненавижу! Ненавижу этот спорт!» Она была лучшая. Поставила рекорд с количеством четверных!

Золота у Трусовой никогда не было. Но было много серебра и бронзы на разных чемпионатах. Время ещё есть. Она ещё получит золото. Если Тутберидзе её не закроет новичками, которые дышат в затылок и скоро вылезут из инкубатора великого тренера современности Этери Тутберидзе.

Российская фигуристка Камила Валиева дважды упала во время исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Прокат стал худшим из ее выступлений на Играх. Она заняла четвертое место. Она не была похожа на себя. Деструктивная психология влияния сделала своё дело. А эффективного психолога и психоаналитика, по-видимому, в российской сборной по фигурному катанию, нет. Да и ситуация была неординарная.

Версию о том, что имело место не только давление от допинг-скандала, но и то, что своей удачей Камила Валиева закрывала путь к реальному получению золота для России другими девочками по команде, тоже нужно учитывать. Эта психоаналитическая беседа и психотерапия со стороны Этери Тутберидзе должна была быть для того, чтобы снять давление у Камилы. Но, по-видимому, этого не было сделано. Тутберидзе тренер, но не психолог. А так важно вовремя проводить такие ключевые психоаналитические беседы для снятия тревоги и социально-психологического давления.

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