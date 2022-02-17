Илья Авербух: Камила Валиева проиграла самой себе

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17 февраля 2022, 18:45 Александр Саргин

Фото: eg.ru

На Олимпиаде в Пекине завершились соревнования по фигурному катанию женщин-одиночниц. Первое место заняла Анна Щербакова, второе - Александра Трусова, а Камилла Валиева, допустившая два падения в произвольной программе, оказалась на четвертом месте после японки Каори Сакамото.



Напомним, что 25 декабря 2021 года Валиева сдала якобы положительную допинг-пробу, но в составе сборной России она уже стала победительницей командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.



«У нас все три потрясающих и очень сильных девочки, - сказал «АН» заслуженный мастер спорта РФ, продюсер ледового шоу, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух. - Конечно, мы отдавали первенство Камиле Валиевой, и, как я говорил раньше, она может проиграть только самой себе. К сожалению, все те обстоятельства, которые возникли вокруг нее, не могли не сказаться на ее катании, и действительно Камила Валиева проиграла самой себе».

Отметим, что двукратная олимпийская чемпионка, уроженка ГДР Катарина Витт считает Валиеву «жертвой». «Ей 15 лет, она несовершеннолетняя и не должна была иметь дело с проблемами, с которыми сейчас столкнулась», - заявила немка.



«Мне хочется воскликнуть «Браво, Этери Тутберидзе!», - продолжает Илья Авербух, - ведь на этих соревнованиях был сумасшедший накал и выступали девочки высочайшего уровня. Но, к сожалению, с Камилой Валиевой сегодня случилась самая настоящая драма (я бы не употреблял слово «трагедия»), которая развивалась на протяжении всей Олимпиады».



В свою очередь, мнение о ситуации с Валиевой выразил и американский фигурист Адам Риппон, сказав, что спортсменка «в таком возрасте» не будет самостоятельно принимать средства от сердца или ангины, а это значит, что там рядом были взрослые, которые ее «подставили».



Авербух считает, что Аня Щербакова сегодня была «абсолютно великолепна»! Хотя у нее была «сложнейшая ситуация», она исполнила свой «лучший прокат», и также очень здорово откатала Саша Трусова, констатировал фигурист.

«Я всегда говорил, что Камила Валиева поцелована Богом, - заключил Илья Авербух в разговоре с «АН», - ведь ей дан талант просто в невероятных, огромных количествах. Через четыре года ей будет всего 19 лет, у нее есть все возможности продержаться на этом уровне и прийти к своему олимпийскому золоту. Тем ценнее оно будет».

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