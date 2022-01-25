Средний возраст молодого начинающего предпринимателя в России составляет 25 лет

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25 января 2022, 08:28

офис, pixabay.com

В 2021 году средний возраст начинающего молодого предпринимателя в России составил 24—25 лет. Об этом журналистам сообщили сотрудники сервиса "Росмолодежь.Бизнес" Федерального агентства по делам молодежи.

Согласно последним данным, в 2018 году средний возраст молодого предпринимателя в стране составлял 27—28 лет. В ведомстве во вторник сообщили RT, что среди их подопечных граждане возрастной категории от 14 до 35 лет включительно.

Уточняется также, что наиболее популярными направлениями бизнеса среди молодежи являются торговля, IT-технологии и научные разработки.

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