Российский бизнес обеспокоен ростом цен больше, чем коррупцией

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14 января 2022, 21:03 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил для президента РФ отчет о деловом климате. Оказалось, что рост цен беспокоит бизнес в России сильнее, чем проблемы с коррупцией.



Из доклада РСПП следует, что деловой климат после провала «ковидного» года восстановился в 2021 году, вернувшись к «допандемийному» уровню. Четверть компаний снова почувствовали улучшение состояния деловой среды, треть — ухудшение, для 38% опрошенных за год ничего не изменилось.



Наиболее острой проблемой, по мнению крупного бизнеса, стал рост цен производителей. Так, в течение 2021 года 80% компаний-членов РСПП указывали, что цены закупки продолжают расти (металлургическая, химическая продукция, стройматериалы). В итоге о том, что инфляция мешала предпринимательской деятельности, сообщили 60% компаний против 29% и 43% в 2019–2020 годах. При этом, рост цен обеспечил резкий рост прибылей компаний, что повлияло на инвестиционную активность: 44% предпринимателей сообщили о крупных вложениях в 2021 году (36% в 2020-м), отказались от инвестиций лишь 16% (22%).



Авторы доклада отмечают, что в этом году скачки цен вытеснили системные проблемы - снижение спроса, недобросовестную конкуренцию, неэффективную судебную систему, сложности с доступом к кредитным ресурсам и коррупцию в органах власти.



На коррупцию жаловались всего 5% компаний, доля недовольных эффективностью судебной системы составила 10%. Чрезмерное контрольно-надзорное давление беспокоит 28% респондентов.



Причина снижения проблем бизнеса, связанных с госуправлением, объясняется оперативной перестройкой процессов в условиях коронавируса: тесная коммуникация с предпринимателями при разработке антикризисных мер, моратории на проверки контролеров, снижение административной нагрузки и реализация системных реформ. Речь идет о реформе контрольно-надзорной деятельности, а также точечных решениях (расширение налогового мониторинга для сокращения контактов с контролерами), а также реформе госуправления в целом — тотальная цифровизация как внутренних процессов, так и коммуникации с контрагентами государства (государство как сервис, доказательная госполитика, предполагающая создание и подбор мер господдержки на основе данных о компаниях). Около 70% компаний уверены, что отношения с государством стали конструктивными и более прозрачными, в том числе благодаря постепенному переходу в цифровой формат.





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