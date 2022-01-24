В Екатеринбурге появится новая скульптура

Аргументы Недели → Общество 13+

24 января 2022, 14:58

Фото pixabay.com

Ко дню строителя в Екатеринбурге установят шестиметровую скульптуру «Антланты стройки», которая будет символизировать коллективные труд, мощь и силу строителей.

Согласно имеющейся информации, скульптура будет интерактивной — рядом с атлантом, на расстоянии шести метров друг от друга поставят два каменных постамента с отпечатками руки. Приложив ладони одновременно к двум отпечаткам, можно будет зажечь свет в окнах небоскреба.

С сегодняшнего дня в сообществах в социальных сетях «Вконтакте» или Facebook для жителей Екатеринбурга начнется голосование за выбор места скульптуры. Можно будет либо поддержать существующие предложения, либо предложить свою локацию.

Заявки жителей администрация города ждет до 5 февраля 2022 года.

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