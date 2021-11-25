Подписавшая открытое письмо к антипрививочникам главврач больницы №52 Лысенко заявила, что у медиков уже «накипело»

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25 ноября 2021, 12:59 Источник: RT

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко прокомментировала отрытое письмо медработников ковид-госпиталей Москвы и других городов России к знаменитым антипрививочникам с призывом посетить «красные зоны». Она тоже подписала это послание.

Среди адресатов оказались Оскар Кучера, Юрий Лоза, Геннадий Зюганов и другие.

«Мы совершенно не хотим больше жить в этом аду и бесконечно хоронить всё новые и новые семьи. Это чудовищно в мирное время»,- высказала врач RT.

Лысенко считает, что охарактеризовать это открытое письмо можно как «накипело». Врач напомнила, что медработники ковид-госпиталей тоже живые люди, у которых, в отличие от противников вакцинации, есть позиция. По словам специалиста, она «абсолютно понятная и обоснованная», где «нет никакой политики и личной предвзятости».

«Говорить о том, что это какой-то эксперимент мирового масштаба, - это просто смешно и глупо. Такого рода высказывания льют воду на мельницу антиваксеров, а сейчас, в ситуации с ещё одной волной пандемии, когда видим достаточно высокий уровень погибших, когда болеть стали активно дети ... вести себя некорректно только для того, чтобы получить для себя пиар, мы посчитали неверным»,- резюмировала медик.

Ранее телеведущий Оскар Кучера заявил, что он не антипрививочник, а выступает только против принудительной вакцинации. Актер не понял, почему врачи считают, что он отрицает болезнь, и назвал письмо «странным».

Также в «красную зону» отказался ехать композитор Юрий Лоза. Музыкант уточнил, что он «не антиваксер», он «против укола непроверенной бякой».

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов пояснил, что никогда не выступал против прививок, но категорически против обязательности этой процедуры. Политик привился против коронавируса трижды.

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