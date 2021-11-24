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Ведущие врачи России написали открытое письмо известным антипрививочникам

, 09:25 Источник: Эхо Москвы

Ведущие врачи России написали открытое письмо известным антипрививочникам

Главные врачи ковид-госпиталей Москвы и других городов России персонально обратились к самым известным антипрививочникам, чьи выступления против вакцинации собирают огромную аудиторию. Медики решили высказать свою позицию и пригласить к диалогу путём открытого обращения к «духовным» лидерам российских антипрививочников.

Ведущие врачи России написали открытое письмо известным антипрививочникам Ведущие врачи России написали открытое письмо известным антипрививочникам

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