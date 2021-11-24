Телеведущий Оскар Кучера заявил, что не считает себя антипрививочником и не пойдет в «красную зону» ковидной клиники

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24 ноября 2021, 11:52 Источник: "Говорит Москва"

Оскар Кучера, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал обращенное в том числе ему открытое письмо главврачей с приглашением посетить «красную зону» клиник, чтобы убедиться, насколько страшен ковид.

В интервью радиостанции «Говорит Москва», Кучера заявил, что он не антипрививочник, а выступает только против принудительной вакцинации.

«Я борюсь только с одним — не заставляйте никого. Объясняйте, доводите, берите ответственность. Странное письмо. В этом письме меня приглашают в «красную зону» больных ковидом. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в «красные зоны» больных туберкулёзом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше. Для чего люди меня пригласили в «красную зону» ковидных больных? Я прекрасно знаю, что есть такие больные. Есть люди, которые умирают, наверное, их большое количество».

По словам ведущего, он не отговаривал свою маму, когда она решила сделать прививку. Но сам он вакцинироваться не будет. «Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если я сдохну от вашей прививки. Если моя мама захотела привиться, я уважаю её выбор, она пошла и привилась».

Ранее врачи 11 российских клиник написали открытое письмо противникам вакцинации. Они предложили публичным людям - антиваксерам прийти в ковидные отделения больниц.

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