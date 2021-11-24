Зюганов отреагировал на письмо врачей в адрес антипрививочников: обязательной вакцинации быть не может

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24 ноября 2021, 13:54 Источник: РБК

Геннадий Зюганов, Павел Кашаев /globallook.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал открытое письмо главврачей ковидных клиник, обращенное к известным людям - противникам вакцинации, заявив, что никогда не выступал против прививок.

Зюганов значился в числе адресатов письма врачей, опубликованного сегодня. В интервью РБК лидер КПРФ заявил, что никогда не выступал против вакцинации, но категорически против обязательности этой процедуры. По его словам, сам он привился уже трижды.

«Обязательной вакцинации быть не может. Это вам любой врач скажет. А если у тебя аллергия? А у переболевших иммунитет лучше (чем у вакцинированных). Ко мне приходят люди и рассказывают, что начальство их гонит на вакцинацию, хотя они только недавно болели», — заявил Зюганов.

В ответ на предложение авторов письма посетить больницы и патологоанатомические отделения Зюганов сказал, что не раз бывал и в «красных зонах», и в моргах. «Я на стороне врачей на 300%», — заверил он.

«Вместо того, чтобы заниматься развитием медицины, первичного звена здравоохранения, власти устроили аусвайс, раскололи людей на вакцинированных и невакцинированных. Я не против вакцинации, но я за умный подход», — заключил Зюганов.

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