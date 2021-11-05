В Британии за сутки выявили 34 029 новых случаев COVID-19, скончались 193 человека

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5 ноября 2021, 21:57

Dinendra Haria, globallookpress.com

В Великобритании за прошедшие сутки выявлено 34 029 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за период пандемии в Соединенном королевстве зарегистрировано 9 241 916 случаев заражения COVID-19.

Обновленные данные по ситуации с коронавирусом в стране приводит британское правительство. За прошедшие 24 часа в Великобритании скончались 193 человека с подтвержденным COVID-19. В результате за время пандемии в Соединённом Королевстве от осложнений ковида скончались 141 588 человек,- передает RT.

Согласно сведениям управления национальной статистики Великобритании, у девяти из десяти совершеннолетних британских жителей выработаны антитела к коронавирусной инфекции нового типа.

За минувшие сутки на территории Германии зарегистрировали 37 120 случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, это максимальный показатель с начала пандемии в стране.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 40 735 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 192 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации, а также пресечения фальсификации документов о прививках.

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