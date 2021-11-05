В Германии за сутки зарегистрировали рекордные 37 120 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Германии зарегистрировали 37 120 случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, это максимальный показатель с начала пандемии а стране.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован в ФРГ накануне, когда за сутки было выявлено 33 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за минувшие 24 часа составило 154.
В общей сложности с начала пандемии коронавируса в Германии заболели 4 709 488 человек, жертвами стали 96 346 пациентов.
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