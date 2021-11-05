Эксперт Роспотребнадзора Руженцова заявила, что риск заражения COVID-19 от привитого заболевшего ниже, чем от непривитого

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5 ноября 2021, 07:08 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова оценила риск заразиться коронавирусом от заболевшего человека, который ранее привился.

Татьяна Руженцова подчеркнула, что заболевшие пациенты, которые ранее прошли вакцинацию, могут выделять COVID-19 и передавать его, но у привитых количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у тех, кто не прошел иммунизацию.

По словам медика, именно поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше, чем от того, кто не привился.

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