Аргументы Недели Общество 13+

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова заявила, что риск заражения COVID-19 от привитого заболевшего ниже, чем от непривитого

, 07:08 Источник: РИА "Новости"

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова заявила, что риск заражения COVID-19 от привитого заболевшего ниже, чем от непривитого
шприц, pixabay.com

Замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова оценила риск заразиться коронавирусом от заболевшего человека, который ранее привился.

Татьяна Руженцова подчеркнула, что заболевшие пациенты, которые ранее прошли вакцинацию, могут выделять COVID-19 и передавать его, но у привитых количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у тех, кто не прошел иммунизацию.

По словам медика, именно поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше, чем от того, кто не привился.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Мать Саакашвили призвала Зеленского помочь ее сыну

Мать Саакашвили призвала Зеленского помочь ее сыну

Мать Михаила Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи. Она крайне обеспокоена состоянием здоровья своего сына, которой больше месяца выдерживает голодовку.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью